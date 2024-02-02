Агент Роналдо: «Игрок отлично адаптируется в «Ростове», никаких проблем»

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы форварда «Ростова» Роналдо, рассказал, как проходит адаптация бразильца в России.

«Слава богу, Роналдо отлично адаптируется в «Ростове», никаких проблем. Учит ли он русский язык? Роналдо потихоньку превращается в русского», — цитирует «РБ Спорт» Гранха.

В этом сезоне 23-летний Роналдо провел за «Левски» 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.