Агент Кайо рассказал, когда защитник сможет сыграть за «Краснодар»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о состоянии здоровья 28-летнего бразильца.

«Кайо прекрасно себя чувствует, восстановительный процесс прошел хорошо. Он тренируется без ограничений и готов помочь команде во второй части РПЛ», — цитирует «РБ Спорт» Кайо.

Кайо получил травму в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (0:0). В этом сезоне он сыграл в 7 встречах во всех турнирах и отметился 1 голом.