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2 февраля, 01:35

Агент Кайо рассказал, когда защитник сможет сыграть за «Краснодар»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о состоянии здоровья 28-летнего бразильца.

«Кайо прекрасно себя чувствует, восстановительный процесс прошел хорошо. Он тренируется без ограничений и готов помочь команде во второй части РПЛ», — цитирует «РБ Спорт» Кайо.

Кайо получил травму в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (0:0). В этом сезоне он сыграл в 7 встречах во всех турнирах и отметился 1 голом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-henoves-kajo-treniruetsya-bez-ogranichenij-on-gotov-ko-vtoroj-chasti-rpl/
Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
Футбол
ФК Краснодар
1
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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