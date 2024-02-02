Матч «Ростова» сегодня будет судить сотрудник «Спартака». Игра станет для него особенной

Как стало известно «СЭ», стартовый матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Ростов» — «Шабаб Аль-Ахли» сегодня будет судить бригада российских арбитров. В нее войдут судья Сергей Чебан, ассистенты Илья Елеференко, Дмитрий Ермаков и резервный Иван Абросимов.

Любопытно назначение Елеференко. Эта игра в ОАЭ станет прощальной для столичного рефери. Формально он уже завершил карьеру в конце прошлого года, а с января приступил к работе в «Спартаке» — в женской футбольной команде клуба.

Последним официальным матчем для Елеференко оказался ноябрьский четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России «Балтика» — «Локомотив» (2:2). Тогда он помогал Чебану-младшему. Так совпало, что с этим рефери Илья будет работать и сегодня.