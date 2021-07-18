«Краснодар» объявил о договоренности с «Гертой» по трансферу Кордобы
«Краснодар» и «Герта» достигли предварительной договоренности о трансфере форварда Джона Кордобы, сообщает пресс-служба российского клуба в Twitter.
Переговоры «быков» с 28-летним колумбийским футболистом находятся в финальной стадии.
В ближайшие дни нападающий прилетит в Краснодар. Контракт с ним будет подписан после прохождения медицинского осмотра.
В сезоне-2020/21 Кордоба провел 21 матч за «Герту», на его счету 7 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Переход Джона Кордобы в «Краснодар» находится в финальной стадии.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 18, 2021
«Краснодар» и «Герта» достигли предварительной договоренности о трансфере @Jhoncordoba4. В ближайшие дни колумбийский форвард прилетит в Краснодар. Контракт будет подписан после прохождения медицинского осмотра. pic.twitter.com/4tfvW221Ob
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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