Агент рассказал о состоянии здоровья Комличенко после операции

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Николая Комличенко, ответил «СЭ» на вопрос о состоянии здоровья игрока после перенесенной операции на колене.

Нападающий получил травму в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). У него было выявлено повреждение наружной боковой связки колена.



«С Николаем все хорошо. Реабилитация идет по плану медицинского штаба «Локомотива», — сказал Клюев «СЭ».



В сезоне-2025/26 Комличенко провел 36 матчей во всех турнирах и отметился 10 голами и 5 результативными передачами.