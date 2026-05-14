Источник: за Кисляком следят «ПСЖ» и два английских клуба

Два клуба английской Премьер-лиги и «ПСЖ» заинтересованы в подписании контракта с полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком, сообщил инсайдер Николо Скира.

Кисляку 20 лет. Он играет за основную команду армейцев с января 2024 года. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 Кисляк в 41 матче забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов назвал Кисляка одним из лучших российских полузащитников.

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