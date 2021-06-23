«Краснодар» сыграл вничью с «Легией» в товарищеском матче
18:02
В товарищеском матче «Краснодар» и «Легия» сыграли вничью (1:1).
В составе польского клуба отличился азербайджанский полузащитник Махир Эмрели. У «Краснодара» с пенальти забил Реми Кабелла.
Товарищеский матч
«Легия» — «Краснодар» — 1:1 (1:0)
Голы: Эмрели, 39 (1:0). Кабелла, 69 — с пенальти (1:1).
Нереализованный пенальти: Младенович, 38 (вратарь)
«Краснодар»: Агкацев (Городов, 46), Чернов, Сорокин, Мартынович, Стоцкий, Вилена (Сперцян, 46), Черников, Газинский (Кайо, 78), Кабелла, Сулейманов, Ильин.
Предупреждения: Черников, 23. Сперцян, 62.
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