Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент рассказал, когда Дмитрий Баринов вернется в расположение «Локомотива»

17:19
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал «СЭ» о будущем 24-летнего российского футболиста.

«Баринов сегодня улетел на сборы. Чувствует себя отлично. Физическая форма у него в полном порядке. Сейчас у него все мысли только о клубе и о трофеях, которые, надеюсь, будут завоеваны с «Локомотивом». Начиная с Суперкубка России, конечно же. Интерес из других клубов? Если были какие-то конкретные предложения, то с этим нужно обращаться в «Локомотив». Я, как агент, держу руку на пульсе всегда. В данный момент Баринов — это футболист «Локомотива», который готовится к новому сезону в составе этого клуба», — сказал Банатин «СЭ».

В составе сборной России на Евро-2020 Дмитрий Баринов провел 2 матча, но не сумел отличиться. Национальная команда на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В и вылетела с турнира. Команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

Контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 249071
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Появилось видео драки украинских фанатов с болельщиком с флагом России на матче Швеция — Украина
«Ему 34 года, не считается». В Америке раскритиковали решение НХЛ дать приз лучшему новичку Капризову
«Украина без суеты вышла в 1/4 финала, вата визжит». Реакция болельщиков на победу Украины над Швецией
Месси – бог Европы, Дзюба – РПЛ. Насколько мы далеки от космоса?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы