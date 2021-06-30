Агент рассказал, когда Дмитрий Баринов вернется в расположение «Локомотива»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал «СЭ» о будущем 24-летнего российского футболиста.

«Баринов сегодня улетел на сборы. Чувствует себя отлично. Физическая форма у него в полном порядке. Сейчас у него все мысли только о клубе и о трофеях, которые, надеюсь, будут завоеваны с «Локомотивом». Начиная с Суперкубка России, конечно же. Интерес из других клубов? Если были какие-то конкретные предложения, то с этим нужно обращаться в «Локомотив». Я, как агент, держу руку на пульсе всегда. В данный момент Баринов — это футболист «Локомотива», который готовится к новому сезону в составе этого клуба», — сказал Банатин «СЭ».

В составе сборной России на Евро-2020 Дмитрий Баринов провел 2 матча, но не сумел отличиться. Национальная команда на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В и вылетела с турнира. Команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

Контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года.