«Химки» проиграли воронежскому «Факелу» в товарищеском матче

В товарищеском матче воронежский «Факел» обыграл «Химки» (1:0). Матч прошел на спортивной базе в Кратове в закрытом режиме.

Товарищеские матчи. Клубы

«Химки» — «Факел» — 0:1 (0:1)

Гол: Акбашев, 40.

«Химки»: Сычев, Идову, Данилкин, Дагерстоль, Тихонов, Большаков, Стоинович, Корян, Камышев, Сабович, Себай.

30 июня.