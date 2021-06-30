«Химки» проиграли воронежскому «Факелу» в товарищеском матче
18:50
В товарищеском матче воронежский «Факел» обыграл «Химки» (1:0). Матч прошел на спортивной базе в Кратове в закрытом режиме.
Товарищеские матчи. Клубы
«Химки» — «Факел» — 0:1 (0:1)
Гол: Акбашев, 40.
«Химки»: Сычев, Идову, Данилкин, Дагерстоль, Тихонов, Большаков, Стоинович, Корян, Камышев, Сабович, Себай.
30 июня.
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