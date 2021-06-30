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«Химки» проиграли воронежскому «Факелу» в товарищеском матче

18:50
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В товарищеском матче воронежский «Факел» обыграл «Химки» (1:0). Матч прошел на спортивной базе в Кратове в закрытом режиме.

Товарищеские матчи. Клубы

«Химки» — «Факел» — 0:1 (0:1)

Гол: Акбашев, 40.

«Химки»: Сычев, Идову, Данилкин, Дагерстоль, Тихонов, Большаков, Стоинович, Корян, Камышев, Сабович, Себай.

30 июня.

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