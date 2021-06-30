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Владислав Игнатьев обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из клуба

17:17
Владислав Игнатьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владислав Игнатьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник Владислав Игнатьев обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из клуба. 30 июня стало известно, что он подписал с «Рубином».

«Это были потрясающие 5 лет! Чемпионство, 3 Кубка России, Суперкубок. Лига Чемпионов.
Жаль закрывать эту футбольную страницу своей жизни. Но я приходил в «Локо» уже три раза, ничему не удивляюсь.

Спасибо ребятам, с которыми мы вместе бились, были настоящей командой! Спасибо Игорю Геннадьевичу, Юрию Палычу и Марко Николичу, что верили в меня! И, конечно, болельщикам, чья поддержка всегда была главным стимулом", — написал Игнатьев в Instagram.

Соглашение Игнатьев с «Рубином» рассчитано на один год.

В сезоне-2020/21 34-летний полузащитник провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах. В его активе три гола и две результативные передачи.

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