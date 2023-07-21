Агент Раконьяца: «Это «Локомотив» хочет отдать Марко в аренду или продать его»

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца в разговоре с «СЭ» высказался о будущем игрока. Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Црвене Звезде».

«Это «Локомотив» хочет отдать Марко в аренду или продать его. Это не желание самого футболиста. Поэтому Марко Раконьяц покинет «Локомотив». Ведь молодому игроку нужны игровые минуты. В ближайшие дни мы узнаем больше деталей», — сказал Глушевич «СЭ».

В сезоне-2022/23 Раконьяц провел 17 матчей в составе «Црвены Звезды», забил пять мячей и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.