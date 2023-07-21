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Агкацев — о работе с Фарке: «Только благодарность за то, что удалось с ним поработать»

Артем Белинин
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» оценил работу Даниэля Фарке в клубе. Экс-тренер «Норвича» тренировал «быков» в январе-феврале 2022 года.

— Как работалось с Фарке?

— Работали на сборе в Дубае. Это очень, очень классный тренер. Отличный опыт для всей команды.

— Никто не обиделся, что он уехал?

— Только благодарность за то, что довелось с ним поработать.

— Чем он был хорош?

— Фарке устраивал много теоретических занятий, но даже когда они шли два часа, все с большим интересом их слушали. Он показывал нам много нарезок игры его «Норвича». Настолько много, что даже извинялся за это. Но говорил, что хочет, чтобы мы понимали, как нужно играть.

Упражнения тоже давал интересные, много работы с мячом, игровые тренировки. В его тактике планировался выход из обороны низом, а я очень люблю работать с мячом ногами — мне это было по душе.

Станислав Агкацев в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo; (1:6). «После 1:6 от «Спартака» отправили со второй командой в Хабаровск». Интервью нового героя «Краснодара» Агкацева

ФК Краснодар
Даниэль Фарке
Станислав Агкацев
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