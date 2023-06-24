Агент Раконьяца: «У Марко действующий контракт с «Локомотивом», мы ищем решение»
Игор Глушевич, агент черногорского форварда «Локомотива» Марко Раконьяца, выступающего на правах аренды за «Црвену Звезду», высказался о будущем футболиста.
«Мы все хотим мира. У Марко действующий контракт, мы ищем решение», — приводит «РБ Спорт» слова Глушевича.
В апреле 2022 года Раконьяц подписал контракт с «Локомотивом» на 4 года. В минувшее зимнее трансферное окно он перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды. 23-летний форвард провел 17 матчей в составе сербской команды, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
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5
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11
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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