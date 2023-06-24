«Сочи» объявил о продлении контракта с Джорджевичем
«Сочи» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Лукой Джорджевичем.
Ранее агент форварда Игорь Глушевич сообщил «СЭ», что соглашение рассчитано на 2 года.
«Лука Джорджевич и футбольный клуб «Сочи» пришли к соглашению о продлении контракта», — говорится в сообщении клуба.
В прошлом сезоне 28-летний нападающий провел в составе «Сочи» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.
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Динамо – Краснодар
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