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«Сочи» объявил о продлении контракта с Джорджевичем

Мария Гусева
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«Сочи» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Лукой Джорджевичем.

Ранее агент форварда Игорь Глушевич сообщил «СЭ», что соглашение рассчитано на 2 года.

«Лука Джорджевич и футбольный клуб «Сочи» пришли к соглашению о продлении контракта», — говорится в сообщении клуба.

В прошлом сезоне 28-летний нападающий провел в составе «Сочи» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2023-2024/luka-dzhordzhevich-prodlil-kontrakt-s-fk-sochi/
Лука Джорджевич
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