«Сочи» объявил о продлении контракта с Джорджевичем

«Сочи» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Лукой Джорджевичем.

Ранее агент форварда Игорь Глушевич сообщил «СЭ», что соглашение рассчитано на 2 года.

«Лука Джорджевич и футбольный клуб «Сочи» пришли к соглашению о продлении контракта», — говорится в сообщении клуба.

В прошлом сезоне 28-летний нападающий провел в составе «Сочи» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.