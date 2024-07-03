«Рубин» объявил о расторжении контракта с Костюковым
«Рубин» объявил об уходе из клуба нападающего Михаила Костюкова. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
32-летний футболист перешел в казанскую команду зимой 2021 года на правах свободного агента. В общей сложности нападающий принял участие в 38 матчах «Рубина», забил три гола и отдал пять результативных передач.
В ходе карьеры Костюков также выступал за такие клубы, как: «Химик» (Дзержинск), «Волга», «Амкар», «Енисей» и «Динамо» (Махачкала).
Источник: ФК «Рубин»
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