«Рубин» объявил о расторжении контракта с Костюковым

«Рубин» объявил об уходе из клуба нападающего Михаила Костюкова. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

32-летний футболист перешел в казанскую команду зимой 2021 года на правах свободного агента. В общей сложности нападающий принял участие в 38 матчах «Рубина», забил три гола и отдал пять результативных передач.

В ходе карьеры Костюков также выступал за такие клубы, как: «Химик» (Дзержинск), «Волга», «Амкар», «Енисей» и «Динамо» (Махачкала).