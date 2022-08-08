Заместитель генерального директора московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с полузащитником Владиславом Карапузовым.

«У Карапузова есть целый набор сильных качеств, которые мы ценим. Уверены в том, что если он получит свой шанс, то непременно его использует. Готовы проявить терпение — в нашем клубе Кару ждет хорошее будущее», — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».

Новое соглашение рассчитано на два года — до окончания сезона-2024/25. В текущем сезоне Карапузов сыграл в трех матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.