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Сегодня, 21:04

Бувач — о новом контракте Карапузова: «Уверены, что если он получит свой шанс, то непременно его использует»

Бувач прокомментировал продление контракта с Карапузовым
Читать «СЭ» в

Заместитель генерального директора московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с полузащитником Владиславом Карапузовым.

«У Карапузова есть целый набор сильных качеств, которые мы ценим. Уверены в том, что если он получит свой шанс, то непременно его использует. Готовы проявить терпение — в нашем клубе Кару ждет хорошее будущее», — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».

Новое соглашение рассчитано на два года — до окончания сезона-2024/25. В текущем сезоне Карапузов сыграл в трех матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

Источник: https://fcdm.ru/news/zelko-buvac-v-nasem-klube-karapuzova-zdet-xorosee-budushhee
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Желько Бувач
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