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Агент Батракова: «Алексей точно будет играть в «Локомотиве» в следующем сезоне»

Алина Савинова
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Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Он точно будет играть в «Локомотиве» в следующем сезоне. Батраков хочет отблагодарить своей игрой клуб, который дал ему футбольное образование. В ближайшее время мы будем видеть футболиста в составе «Локомотива». Что касается контракта, недавно мы созванивались с [спортивным директором «Локомотива» Дмитрием] Ульяновым, чтобы назначить встречу и обменяться мыслями по поводу дальнейшего сотрудничества», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В этом сезоне 19-летний полузащитник забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 23 матчах.

Источник: Metaratings.ru.
Алексей Батраков
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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16
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