Мелик-Гусейнов: «У Гончаренко полный кредит доверия»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отметил, что Виктор Гончаренко продолжит работу в нижегородском клубе.

«Будущее Гончаренко? Готовимся к сборам, которые пройдут в Турции. Виктор Михайлович уже подготовил план на товарищеские игры, также мы сделаем особый акцент на физическую подготовку. Будущее предрешено: у тренера полный кредит доверия», — цитирует «РБ Спорт» Мелика-Гусейнова.

В 18 турах этого сезона РПЛ «Пари НН» набрал 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.