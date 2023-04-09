Галямин: «Думаю, ЦСКА будет нацеливаться на Кубок России»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин поделился мнением, являются ли армейцы фаворитами в борьбе за второе место в РПЛ.

— ЦСКА — фаворит в гонке за второе место? Думаю, нет, — цитирует «Спорт День за Днем» Галямина. — Надо смотреть еще, кто с кем играет, матчей много. Очень многое будет решаться в играх между лидерами. Поэтому они сейчас все в одной куче находятся.

— На ваш взгляд, что важнее для ЦСКА: взять серебро или выиграть Кубок России?

— Если были бы еврокубки, то скорее всего боролись бы за вторую строчку. Но а так, думаю, при нынешней ситуации скорее всего будут нацеливаться на Кубок. С учетом того, что многие ведущие команды уже выбыли из турнира.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 22 матчах.

В финале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет против «Урала». Первый матч пройдет 18 апреля, ответная встреча запланирована на 2 мая. Победитель пройдет в финал Кубка России, в котором сыграет против победителя финала Пути регионов.