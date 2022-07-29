Агент Роши рассказал о переговорах с руководством «Спартака»: «На связи каждый день, но определенности нет»

Хэмилтон Бернард, агент нападающего Педро Роши в разговоре с «СЭ», ответил на вопрос о будущем игрока в «Спартаке».

Ранее журналист Фабиу Алейшу сообщил, что между игроком и московским клубом отсутствует какой-либо контакт.

«У нас нет определенности в данный момент. Пока мне сказать нечего. У меня будет встреча с руководством «Спартака» на следующей неделе по поводу будущего Педро. Хочет ли Роша играть за «Спартак»? Мы определимся на следующей неделе. Я на связи с руководством «Спартака» каждый день, мы общаемся. Меня и моего игрока игнорируют? Нет, это не так. Все хорошо»", — сказал Бернард «СЭ».

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года за 12 миллионов евро. В составе московского клуба нападающий провел 19 матчей, забив в них один мяч и отдав две результативные передачи.

Контракт 27-летнего бразильца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2023 года.