Агент Ротенберга заявил, что в следующем месяце игрок определится с продолжением карьеры

Дмитрий Селюк, агент бывшего защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал, что футболист ведет переговоры с клуба и определится со своим будущим в следующем месяце.

«У Бори дела не хуже, чем у многих в стране. Ведем сейчас переговоры, думаю, в следующем месяце он определится со своим будущим. Сейчас он пожинает плоды окончания своей футбольной карьеры в «Локомотиве». Что будет дальше — посмотрим. Но без работы он не останется», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет 36-летний футболист принял участие лишь в 17 матчах в составе московского клуба, пропустив большую часть времени из-за травм.