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Агент Ротенберга заявил, что в следующем месяце игрок определится с продолжением карьеры

Алексей Еремин
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Дмитрий Селюк, агент бывшего защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал, что футболист ведет переговоры с клуба и определится со своим будущим в следующем месяце.

«У Бори дела не хуже, чем у многих в стране. Ведем сейчас переговоры, думаю, в следующем месяце он определится со своим будущим. Сейчас он пожинает плоды окончания своей футбольной карьеры в «Локомотиве». Что будет дальше — посмотрим. Но без работы он не останется», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет 36-летний футболист принял участие лишь в 17 матчах в составе московского клуба, пропустив большую часть времени из-за травм.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-seychas-rotenberg-pozhinaet-plody-okonchaniya-futbolnoy-karery-v-lokomotive-bez-raboty-on-ne--1322470/
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