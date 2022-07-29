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Судейство

Сегодня, 18:25

«Урал» — «Краснодар»: почему в ворота гостей не назначен пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Момент в матче «Урал» — «Краснодар».
Момент в матче «Урал» — «Краснодар».
Момент в матче «Урал» — «Краснодар».
1/3

На 3-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Урал» — «Краснодар» арбитр Владимир Москалев не увидел нарушения правил в действиях Сергея Бородина. В том эпизоде в штрафной площади «быков» после прострела Игоря Коновалова произошел контакт мяча с правой рукой защитника гостей.

Момент в матче "Урал" - "Краснодар".
Момент в матче «Урал» — «Краснодар».

Москалев, судя по всему, решил, что рука краснодарца находилась в естественном положении. После проверки видеоассистентов Павла Шадыханова и Екатерины Курочкиной вмешательства ВАР не случилось. Правда, на телеэкране почему-то появилось уведомление: «Решение изменено, желтая карточка».

Момент в матче "Урал" - "Краснодар".
Момент в матче «Урал» — «Краснодар».

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
ФК Краснодар
ФК Урал
22
18
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Кр. Советов – Торпедо
 - : -
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Крылья Советов

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 2
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 2
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Ростов

 2
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Урал

 2 1 0
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 2 1 0
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Локомотив

 2 0 1
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