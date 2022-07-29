«Урал» — «Краснодар»: почему в ворота гостей не назначен пенальти?

На 3-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Урал» — «Краснодар» арбитр Владимир Москалев не увидел нарушения правил в действиях Сергея Бородина. В том эпизоде в штрафной площади «быков» после прострела Игоря Коновалова произошел контакт мяча с правой рукой защитника гостей.

Момент в матче «Урал» — «Краснодар».

Москалев, судя по всему, решил, что рука краснодарца находилась в естественном положении. После проверки видеоассистентов Павла Шадыханова и Екатерины Курочкиной вмешательства ВАР не случилось. Правда, на телеэкране почему-то появилось уведомление: «Решение изменено, желтая карточка».