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Сегодня, 16:10

«Динамо» — ЦСКА: Нгамале сравнял счет в начале второго тайма

Ана Горшкова
Корреспондент
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Муми Нгамале.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вингер «Динамо» Муми Нгамале забил на 46-й минуте матча 5-го тура РПЛ с ЦСКА — 1:1.

Защитник армейцев Кирилл Набабкин потерял мяч после паса Максима Мухина. Форвад бело-голубых Константин Тюкавин поборолся с Набабкиным в штрафной, мяч достался Нгамале, который отправил его в дальний угол ворот.

Константин Тюкавин и&nbsp;Федор Чалов. «Динамо» — ЦСКА: Нгамеле сравнял счет сразу после перерыва. Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 15:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:1
ЦСКА
Николя Муми Нгамале
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Балтика» — «Урал»: стартовые составы на матч РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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