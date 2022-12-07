Агент Николсона заявил, что нападающий доволен своим положением в «Спартаке»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в комментарии для «СЭ» оценил вероятность ухода футболиста из московского клуба зимой.

«Вокруг хороших игроков всегда ходят слухи. «Спартак» доволен выступлением Шамара, а он сам доволен клубом», — сказал Портега «СЭ».

Ранее появлялась информация об интересе к Николсону со стороны турецкого «Галатасарая».

Николсон выступает за «Спартак» с января нынешнего года. В сезоне-2022/23 25-летний ямаец забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 20 матчах за красно-белых.

Контракт футболиста с московским клубом действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.