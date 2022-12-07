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Сегодня, 10:56

Агент Николсона заявил, что нападающий доволен своим положением в «Спартаке»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в комментарии для «СЭ» оценил вероятность ухода футболиста из московского клуба зимой.

«Вокруг хороших игроков всегда ходят слухи. «Спартак» доволен выступлением Шамара, а он сам доволен клубом», — сказал Портега «СЭ».

Ранее появлялась информация об интересе к Николсону со стороны турецкого «Галатасарая».

Николсон выступает за «Спартак» с января нынешнего года. В сезоне-2022/23 25-летний ямаец забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 20 матчах за красно-белых.

Контракт футболиста с московским клубом действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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 6
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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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