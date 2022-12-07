Агент Фукса: «Бруно на сто процентов здоров и ждет зимнего сбора»

Матеус Ассаф, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса прокомментировал будущее 23-летнего бразильца.

По словам Ассафа, игрок полностью готов начать вторую половину сезона РПЛ в составе армейцев.

«Бруно — игрок ЦСКА, он счастлив в России, у него все отлично в клубе. Это все, что я могу сказать о ситуации. Бруно на сто процентов здоров и ждет первого зимнего сбора. Не повлияли ли на него травмы? Фукс готов и ментально, и физически», — цитирует агента «РБ Спорт».

Фукс присоединился к ЦСКА в августе 2020 года. В этом сезоне на его счету 8 матчей за клуб во всех турнирах.