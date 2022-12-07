Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:16

Агент Фукса: «Бруно на сто процентов здоров и ждет зимнего сбора»

Агент Фукса рассказал о готовности защитника ЦСКА ко второй половине сезона РПЛ
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Матеус Ассаф, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса прокомментировал будущее 23-летнего бразильца.

По словам Ассафа, игрок полностью готов начать вторую половину сезона РПЛ в составе армейцев.

«Бруно — игрок ЦСКА, он счастлив в России, у него все отлично в клубе. Это все, что я могу сказать о ситуации. Бруно на сто процентов здоров и ждет первого зимнего сбора. Не повлияли ли на него травмы? Фукс готов и ментально, и физически», — цитирует агента «РБ Спорт».

Фукс присоединился к ЦСКА в августе 2020 года. В этом сезоне на его счету 8 матчей за клуб во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-fuksa-bruno-na-sto-protsentov-zdorov-i-zhdet-pervogo-zimnego-sbora-tsska/
Бруно Фукс
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Психологические проблемы и личная драма. Биатлонистка Пипер погибла от несчастной любви
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ, у Овечкина «-1»
Захарова отреагировала на слова премьера Эстонии о беженцах с Украины
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали
Какие нормативы ГТО
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Николсона заявил, что нападающий доволен своим положением в «Спартаке»
В «Сан-Паулу» опровергли интерес к Педриньо
Главный тренер сборной Марокко: «Сбылась наша мечта. Это великий день для Марокко»
Агент Торреса: «Со мной из «Спартака» никто не связывался. Но я хочу перевезти игрока в Россию!»
Медведев — о лидерстве «Зенита» по посещаемости: «За нас болеют миллионы людей в России и за рубежом»
Динияр Билялетдинов назвал форварда «Оренбурга» Сычевого главным открытием сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Николсона заявил, что нападающий доволен своим положением в «Спартаке»

Агент Кравцова: «Кирилл готов играть под началом любого тренера. Думаю, проблем с Бердыевым не возникнет»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости