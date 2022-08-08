Агент Николсона заверил, что игрок останется в «Спартаке»: «Он хочет взять чемпионство»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее своего клиента в московском клубе.

«Шамар всегда счастлив играть за «Спартак» и всегда будет счастлив. Цель на сезон? Как я говорил уже после Кубка России, он хочется взять чемпионство вместе со «Спартаком»!» — сказал Портега «СЭ».

Ранее издание MSV Foot сообщило, что Николсон может перейти во французский «Нант».

«Спартак» после четырех туров занимает второе место в РПЛ, набрав 10 очков.