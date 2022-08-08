Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:50

Агент Николсона заверил, что игрок останется в «Спартаке»: «Он хочет взять чемпионство»

Агент Николсона заверил, что нападающий останется в «Спартаке»
Екатерина Звенигородская
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее своего клиента в московском клубе.

«Шамар всегда счастлив играть за «Спартак» и всегда будет счастлив. Цель на сезон? Как я говорил уже после Кубка России, он хочется взять чемпионство вместе со «Спартаком»!» — сказал Портега «СЭ».

Ранее издание MSV Foot сообщило, что Николсон может перейти во французский «Нант».

«Спартак» после четырех туров занимает второе место в РПЛ, набрав 10 очков.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Агент Николсона опроверг информацию об интересе «Нанта» к форварду «Спартака»
Источник: «Локомотив» интересуется нападающим «Лилля»
Нападающий «Спартака» Николсон может перейти в «Нант»
Тарханов о возможном возвращении в «Урал»: «Всегда готов помочь»
Березовский: «Не думаю, что «Зенит» зависит от одного игрока. На чемпионской гонке отсутствие Клаудиньо не скажется»
Кержаков: «Уверен, что «Зенит» сможет найти замену Клаудиньо»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Как Абаскаль строит новый «Спартак»: «ромб» в центре поля, прогресс Зобнина и Соболев в новой роли
Березовский: «Не думаю, что «Зенит» зависит от одного игрока. На чемпионской гонке отсутствие Клаудиньо не скажется»
Кержаков: «Уверен, что «Зенит» сможет найти замену Клаудиньо»
Камоцци убежден, что Зиньковский и Хлусевич успешно заменят Мозеса
Рианчо считает, что отсутствие Мозеса в составе «Спартака» будет заметно
Мозес перенесет операцию. Полузащитник «Спартака» пропустит полгода
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Николсона опроверг информацию об интересе «Нанта» к форварду «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости