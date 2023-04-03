Агент Николича: «Не знаю об интересе «Динамо», но Марко должен решить все до 15 мая»

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы тренера Марко Николича, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Динамо» к сербскому специалисту.

«Не знаю ничего про интерес «Динамо», но Марко уже соскучился по футболу и должен решить все до 15 мая, грубо говоря. Посмотрим, что будет до конца этого месяца», — сказал Йоксимович «СЭ».

Ранее журналист Нобель Арустамян в эфире Коммент.Шоу рассказал об интересе «Динамо» к кандидатуре Марко Николича и Станислава Черчесова в качестве возможной замены Йокановичу.