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Сегодня, 22:06

Веденеев не считает «Ростов» конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник «Зенита», чемпион СССР в составе команды Сергей Веденеев оценил шансы «Ростова» в борьбе с петербуржцами за золотые медали.

«Победой над «Уралом» «Зенит», можно сказать, компенсировал последние неудачи в виде поражений от «Динамо» и ЦСКА. Хотя в тех матчах игра была не намного хуже — просто не было Клаудиньо, а также не могли реализовать моменты. Потому что точно такие же удары, которые удались Сергееву в субботнем матче, наносил и Кассьерра. Но один раз попал в штангу, в другой раз — пробил мимо ворот. А защита и средняя линия как играли, так и продолжают играть. Сейчас оставшиеся матчи надо спокойно играть и получать удовольствие от футбола — такой отрыв нереально компенсировать. «Ростов» хоть и выиграл у «Торпедо» и сохранил отрыв, но это — «калиф на час». В предстоящих матчах с теми же московскими командами ростовчане наверняка потеряют очки. Так что «Ростов», конечно, не конкурент «Зениту» в борьбе за «золото», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

После 21 тура в чемпионате России с 51 очком лидирует «Зенит», опережающий «Ростов» на семь баллов. Замыкает тройку лучших команд «Спартак» с 41 очком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-rostov-e-to-kalif-na-chas-oni-ne-konkurenty-zenitu-v-bor-be-za-zoloto/
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ФК Ростов
Сергей Веденеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
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Зенит

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Владимир Писарский

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