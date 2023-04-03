Игнатьев заявил, что Дзюба много делает для «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о роли нападающего Артема Дзюбы в спасении «Локомотива» от вылета из РПЛ.

«Как может один человек спасти целую команду от вылета? Он много делает для того, чтобы «Локомотив» воспрянул и нашел свой путь. Дзюба помогает команде, команда также помогает ему. Игрок делает свое дело — забивает голы. Он лучше всего знает это дело. Именно ради этого Дзюбу и пригласили в клуб. Его заслуга в спасении «Локомотива» большая, но не единственная», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.