Геннадий Орлов: «Я бы хотел, чтобы через несколько лет Кержаков сменил в «Зените» Семака»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» допустил, что в будущем Александр Кержаков может возглавить «Зенит».

— Как часто вы общаетесь с Кержаковым?

— По ходу сезона мы постоянно были с ним на связи. Мне нравится его харизма. Он боец. Это очень важно. У него есть победная психология, которой не хватает тренеру «Рубина»... Вот Слуцкий, в отличие от Кержакова, оказался пессимистом. Вообще у нас не так много ярких фигур в тренерском цехе. Как можно отказываться от Кержакова? Что за тишина со стороны клуба?

— В будущем мы можем увидеть Кержакова в системе «Зенита»?

— Вы знаете, я бы хотел, чтобы он через несколько лет сменил в «Зените» Семака.

— Вот как?

— Ведь Семак может через какое-то время уехать за границу. Почему нет? Загадывать сложно. Что касается Кержакова, то он двигается поступательно. «Томь», «Нижний Новгород». Хорошая школа. Еще несколько лет, и, возможно, мы увидим его в «Зените». Он в порядке, тренерская мысль на уровне. Высказывания четкие, все по делу. У Александра хорошие перспективы. Почему не дать парню шанс? Тем удивительнее ситуация в Нижнем, — сказал Орлов «СЭ».