Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:18

Геннадий Орлов: «Я бы хотел, чтобы через несколько лет Кержаков сменил в «Зените» Семака»

Орлов допустил, что Кержаков может заменить Семака в «Зените»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков - Сергей Семак.
Фото Кристина Коровникова

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» допустил, что в будущем Александр Кержаков может возглавить «Зенит».

— Как часто вы общаетесь с Кержаковым?

— По ходу сезона мы постоянно были с ним на связи. Мне нравится его харизма. Он боец. Это очень важно. У него есть победная психология, которой не хватает тренеру «Рубина»... Вот Слуцкий, в отличие от Кержакова, оказался пессимистом. Вообще у нас не так много ярких фигур в тренерском цехе. Как можно отказываться от Кержакова? Что за тишина со стороны клуба?

— В будущем мы можем увидеть Кержакова в системе «Зенита»?

— Вы знаете, я бы хотел, чтобы он через несколько лет сменил в «Зените» Семака.

— Вот как?

— Ведь Семак может через какое-то время уехать за границу. Почему нет? Загадывать сложно. Что касается Кержакова, то он двигается поступательно. «Томь», «Нижний Новгород». Хорошая школа. Еще несколько лет, и, возможно, мы увидим его в «Зените». Он в порядке, тренерская мысль на уровне. Высказывания четкие, все по делу. У Александра хорошие перспективы. Почему не дать парню шанс? Тем удивительнее ситуация в Нижнем, — сказал Орлов «СЭ».

Александр Кержаков. Геннадий Орлов — о ситуации в «НН»: «Как можно не продлить контракт с Кержаковым?! В отличие от Слуцкого, он боец!»
Александр Кержаков
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Робот с Госуслуг не нашел Fan ID. Что нужно знать о «паспорте болельщика», который появился в России с 1 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Сезон ЦСКА: от надежды до разочарования. Команду ждут новый тренер и очередная перезагрузка?
«Спартак» хочет продлить контракт Рассказова на один год
Комбаров об уходе Понсе: «У «Спартака» есть кому играть в нападение, так что его уход не такая уж и потеря»
Пресняков-старший отреагировал на переход Понсе из «Спартака» в «Эльче»
В «Спартаке» рассказали подробности продажи Понсе в «Эльче»
Кавазашвили считает, что Кутепову давно надо было уходить из «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер бывший футболист «Ротора» и ЦСКА Александр Беркетов

Агент Николсона о решении КДК: «За 7 лет Шамар никогда не делал ничего подобного»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости