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Агент Тиля — о будущем игрока: «Все вопросы задавайте «Спартаку»

Агент Гуса Тиля высказался о возможном возвращении игрока в Россию
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Фейеноорда» Гуса Тиля, арендованного у московского «Спартака», ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении игрока в Россию.

«Вернется ли Тиль в Россию? Пожалуйста, не спрашивайте это у меня. Все вопросы задавайте «Спартаку», а не мне», — сказал Куперен «СЭ».

Напомним, что до конца этого сезона Тил выступает на правах аренды за голландский «Фейеноорд».

Хавбек провел за команду в этом сезоне 32 игры, в которых сумел отметиться 15 голами и 3 результативными передачами.

ФК Спартак (Москва)
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