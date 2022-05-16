Агент Гуса Тиля высказался о возможном возвращении игрока в Россию

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Фейеноорда» Гуса Тиля, арендованного у московского «Спартака», ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении игрока в Россию.

«Вернется ли Тиль в Россию? Пожалуйста, не спрашивайте это у меня. Все вопросы задавайте «Спартаку», а не мне», — сказал Куперен «СЭ».

Напомним, что до конца этого сезона Тил выступает на правах аренды за голландский «Фейеноорд».

Хавбек провел за команду в этом сезоне 32 игры, в которых сумел отметиться 15 голами и 3 результативными передачами.