Агент Мрзляка: «Если «Уфа» вылетит, с вероятностью 99 процентов Филип уйдет»

Футбольный агент Марсель Качинари рассказал о будущем хорватского полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка.

Также он заявил, что давления от федерации футбола на игрока нет. Его контракт действует до 2023 года.

— Сразу хочу отметить, что давления от Хорватской федерации футбола нет, ноль давления, — цитирует «РБ Спорт» Качинари. — Что касается будущего, если «Уфа» останется в премьер-лиге, Филип не уйдет из клуба. Но все надо будет обсуждать. Если же «Уфа» вылетит, Филипу будет очень сложно остаться в клубе. В таком случае с вероятностью 99 процентов Мрзляк уйдет.

— Есть ли уже какие-то предложения?

— Нет, мы не разговариваем сейчас с другими клубами. Филип полностью сконцентрирован на оставшихся в сезоне матчах. И я очень надеюсь, что «Уфа» все же останется в премьер-лиге.