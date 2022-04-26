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Агент Мрзляка: «Если «Уфа» вылетит, с вероятностью 99 процентов Филип уйдет»

Агент Мрзляка заявил, что футболист может покинуть «Уфу» по окончании сезона
Роман Шишов
Корреспондент
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Футбольный агент Марсель Качинари рассказал о будущем хорватского полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка.

Также он заявил, что давления от федерации футбола на игрока нет. Его контракт действует до 2023 года.

Сразу хочу отметить, что давления от Хорватской федерации футбола нет, ноль давления, — цитирует «РБ Спорт» Качинари. — Что касается будущего, если «Уфа» останется в премьер-лиге, Филип не уйдет из клуба. Но все надо будет обсуждать. Если же «Уфа» вылетит, Филипу будет очень сложно остаться в клубе. В таком случае с вероятностью 99 процентов Мрзляк уйдет.

— Есть ли уже какие-то предложения?

Нет, мы не разговариваем сейчас с другими клубами. Филип полностью сконцентрирован на оставшихся в сезоне матчах. И я очень надеюсь, что «Уфа» все же останется в премьер-лиге.

Отметим, что в текущем сезоне 29-летний Филип Мрзляк провел в составе «Уфы» 23 матча, в которых отдал четыре голевых паса и получил восемь желтых карточек.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mrzlyaka-esli-ufa-vy-letit-s-veroyatnost-yu-99-protsentov-filip-ujdet/
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