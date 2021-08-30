Агент Миранчука оценил информацию о предложении «Милана»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на информацию об интересе «Милана» к российскому игроку.

По данным источника, «Милан» сделал официальное предложение по россиянину. При этом отмечается, что клуб из Бергамо вряд ли согласится продать его. Также «Милан» рассматривает и другие варианты — Адам Унас («Наполи») и Жуниор Мессиас («Кротоне»).

«Прекрасно. Вот мой короткий ответ. У меня есть правило — я не комментирую слухи. Я смогу дать комментарий только по факту событий», — сказал Шпинев «СЭ».

25-летний Алексей Миранчук в текущем сезоне провел два матча за «Аталанту» в серии А. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.