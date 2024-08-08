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Сегодня, 13:27

Агент Медины заявил, что «Спартак» не планирует расставаться с футболистом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Хесус Медина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агусти Параха, агент полузащитника «Спартака» Хесуса Медины заявил, что московский клуб не планирует расставаться с футболистом.

«Спартак» не планирует расставаться с Мединой", — приводит Sport24 слова Парахи.

Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» в июле 2023 года. В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 4 матчах красно-белых, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Контракт 27-летнего парагвайца с красно-белыми действует до конца июня 2026 года.

Источник: Sport24
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
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 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
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 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
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