Агент Медины заявил, что «Спартак» не планирует расставаться с футболистом

Агусти Параха, агент полузащитника «Спартака» Хесуса Медины заявил, что московский клуб не планирует расставаться с футболистом.

«Спартак» не планирует расставаться с Мединой", — приводит Sport24 слова Парахи.

Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» в июле 2023 года. В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 4 матчах красно-белых, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Контракт 27-летнего парагвайца с красно-белыми действует до конца июня 2026 года.