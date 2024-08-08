Сергей Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Динамо» в РПЛ
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 4-го тура РПЛ.
Матчи 4-го тура пройдут с 9 по 11 августа. Главным арбитром встречи между «Зенитом» и московским «Динамо» назначен Сергей Иванов.
9 августа (пятница)
«Пари НН» — «Химки»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Виктор Кулагин.
«Ростов» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Николай Иванов.
10 августа (суббота)
«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Александр Гвардис.
«Зенит» — «Динамо» (Москва): судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Турбин; инспектор — Сергей Зуев.
«Оренбург» — «Акрон»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Краснодар» — ЦСКА: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Алексей Резников.
11 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мацюра.
«Спартак» — «Ахмат»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Владимир Казьменко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0