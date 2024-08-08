Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 14:06

Сергей Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Динамо» в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 4-го тура РПЛ.

Матчи 4-го тура пройдут с 9 по 11 августа. Главным арбитром встречи между «Зенитом» и московским «Динамо» назначен Сергей Иванов.

9 августа (пятница)

«Пари НН» — «Химки»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ростов» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Николай Иванов.

10 августа (суббота)

«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Динамо» (Москва): судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Турбин; инспектор — Сергей Зуев.

«Оренбург» — «Акрон»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Алексей Резников.

11 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Спартак» — «Ахмат»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Владимир Казьменко.

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
РФС
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
4
3
Читайте также
Американец Куинси Холл взял золото в беге на 400 метров
Рекордсмен Гирма упал во время забега на Олимпиаде-2024
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
«Спартак» хочет связку из «Галатасарая». У Станковича будет по два игрока на каждую позицию?
Ташуев — о проблемах «Краснодара» на старте сезона: «Дело в подготовленности»
Российские игроки не прогрессируют в «Зените»? Глушенков развенчивает этот миф
Глушаков — о том, что «Химки» называют командой ветеранов: «Нас это не обижает»
Сапета назвал уверенной игру «Динамо» на старте РПЛ
Шалимов: «Краснодар» уже не смотрит за интригой в борьбе за первое место»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Медины заявил, что «Спартак» не планирует расставаться с футболистом

Представитель экс-игрока «Челси» Балло подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости