Агент Крамарича: «Контракт с «Сочи» рассчитан на три года»

Матей Скегро, агент полузащитника «Сочи» Мартина Крамарича ответил на вопрос «СЭ» о сроке контракта футболиста.

«Рассчитан ли контракт Крамарича с «Сочи» на три года? Да, на три», — сказал Скегро «СЭ».

20 июня 25-летний словенский футболист перешел в «Сочи» на правах свободного агента. Крамарич будет выступать за сочинцев под 7-м номером. Последним клубом вингера был «Браво» из Словении.

В сезоне-2022/23 Крамарич провел 32 матча за «Браво», забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 500 тысяч евро.