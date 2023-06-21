Защитник Юрий Медведев раскрыл детали контракта с «Сочи»

Новичок «Сочи» Юрий Медведев рассказал детали перехода в российский клуб.

«Да, перешел в «Сочи». Буду играть за российский клуб как легионер из Чехии. Контракт подписал по схеме «3+1» — три сезона обязательных, после чего трудовое соглашение может быть продлено при обоюдном желании сторон. Мой контракт со «Слованом» завершился, поэтому в «Сочи» я пришел как свободный футболист», — цитирует игрока Legalbetkz.com.

27-летний защитник выступал за «Слован» с 2018 года. Он пять раз становился чемпионом Словакии и один раз побеждал в Кубке страны.