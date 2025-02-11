Агент Фернандеса: «Марио не готов возвращаться в «Зенит» и ЦСКА»

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, поделился мнением о возможном возвращении игрока в «Зенит» или ЦСКА.

— Готов ли Марио Фернандес вернуться в «Зенит» или ЦСКА, если поступят предложения?

— Нет, — приводит слова Машаду «ВсеПроСпорт».

34-летний бразилец на данный момент находится без клуба. Защитник выступал за «Зенит» в сезоне-2023/24, став чемпионом России и обладателем Кубка страны.