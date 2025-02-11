Титов: «Все хотят выиграть РПЛ, «Спартак» активно работает в этом направлении»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Всем хочется чемпионства. «Спартак» активно работает в этом направлении. Как сказал Толя Тимощук, что все хотят испортить юбилей «Зениту». Но просто все клубы желают стать чемпионами. Не знаю, как будет, но если «Спартак» так активно работает на трансферном рынке, то новичков надо внедрить в систему клуба. Здесь нужно мастерство тренерского штаба, в чем я не сомневаюсь», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

«Зенит» завершил первую часть РПЛ на втором месте (39 очков), столько же баллов у «Краснодара», который лидирует за счет личных встреч. Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35) и «Локомотив» (35).