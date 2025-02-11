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11 февраля 2025, 03:51

Титов: «Все хотят выиграть РПЛ, «Спартак» активно работает в этом направлении»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Всем хочется чемпионства. «Спартак» активно работает в этом направлении. Как сказал Толя Тимощук, что все хотят испортить юбилей «Зениту». Но просто все клубы желают стать чемпионами. Не знаю, как будет, но если «Спартак» так активно работает на трансферном рынке, то новичков надо внедрить в систему клуба. Здесь нужно мастерство тренерского штаба, в чем я не сомневаюсь», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

«Зенит» завершил первую часть РПЛ на втором месте (39 очков), столько же баллов у «Краснодара», который лидирует за счет личных встреч. Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35) и «Локомотив» (35).

Источник: Metaratings
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Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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