«Спартак» интересовался Маном из «Пармы»

Вингер «Пармы» Деннис Ман мог продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Legalbet.

По сведениям источника, спортивный отдел московского клуба интересовался 26-летним румыном. «Парма» была готова продать игрока за 15 миллионов евро, однако «Спартак» перестал интересоваться вингером после того, как смог договориться с «Ривер Плейтом» о трансфере Пабло Солари.

В текущем сезоне Ман провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.