Агент Маньяков: «Зимние покупки не усилили «Спартак», а добавили Станковичу головной боли»

Российский агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» подвел итоги сезона РПЛ.

— Александр, до старта нового сезона РПЛ меньше месяца. А чем для вас запомнился прошлый?

— Тренерской работой Марко Николича. И тем, что «Спартак» не оправдал ожиданий весной. Зимнее трансферное окно для них было бурное, а в итоге побороться за чемпионство не вышло.

— Зимними покупками «Спартак» пытался замахнуться на статус, как у «Зенита»?

— Может быть. Но мне кажется, покупки не усилили, а добавили Деяну Станковичу головной боли. У «Спартака» был хороший состав до зимы, стала появляться гармония, но весной что-то сломалось. А Николич — красавец! Смог выжать из состава, который есть у армейцев сейчас, максимум. Все соки! Он использовал потенциал имеющихся в его распоряжении футболистов на сто процентов.

— Удивлены чемпионству «Краснодара»? В интервью Нобелю Арустамяну вы предполагали, что титул останется в Санкт-Петербурге.

— Да, ставил на «Зенит», но очень рад, что золото выиграл «Краснодар». Они молодцы, что дотянули до конца. С большим уважением отношусь к Сергею Семаку, считаю его сильным тренером. Но для индустрии смена чемпиона — это очень хорошо. Сейчас многие клубы — «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Рубин» — увидели, что с «Зенитом» можно конкурировать. Плюс есть еще одна команда, которая, мне кажется, будет ставить амбициозные цели. Посмотрим сейчас, как она переформатируется.

— О ком вы?

— Об «Ахмате».

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России.