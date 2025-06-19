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Агент Маньяков: «Зимние покупки не усилили «Спартак», а добавили Станковичу головной боли»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Российский агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» подвел итоги сезона РПЛ.

— Александр, до старта нового сезона РПЛ меньше месяца. А чем для вас запомнился прошлый?

— Тренерской работой Марко Николича. И тем, что «Спартак» не оправдал ожиданий весной. Зимнее трансферное окно для них было бурное, а в итоге побороться за чемпионство не вышло.

— Зимними покупками «Спартак» пытался замахнуться на статус, как у «Зенита»?

— Может быть. Но мне кажется, покупки не усилили, а добавили Деяну Станковичу головной боли. У «Спартака» был хороший состав до зимы, стала появляться гармония, но весной что-то сломалось. А Николич — красавец! Смог выжать из состава, который есть у армейцев сейчас, максимум. Все соки! Он использовал потенциал имеющихся в его распоряжении футболистов на сто процентов.

— Удивлены чемпионству «Краснодара»? В интервью Нобелю Арустамяну вы предполагали, что титул останется в Санкт-Петербурге.

— Да, ставил на «Зенит», но очень рад, что золото выиграл «Краснодар». Они молодцы, что дотянули до конца. С большим уважением отношусь к Сергею Семаку, считаю его сильным тренером. Но для индустрии смена чемпиона — это очень хорошо. Сейчас многие клубы — «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Рубин» — увидели, что с «Зенитом» можно конкурировать. Плюс есть еще одна команда, которая, мне кажется, будет ставить амбициозные цели. Посмотрим сейчас, как она переформатируется.

— О ком вы?

— Об «Ахмате».

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России.

Матвей Кисляк, Александр Маньяков.«Кисляк не думает ни о «Спартаке», ни о «Зените». Говорит: если уходить из ЦСКА, то в Европу». Интервью агента Маньякова

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РПЛ
Александр Маньяков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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