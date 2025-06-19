Федорищев о «Крыльях Советов»: «В течение недели-двух команда определится с основным составом»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации в «Крыльях Советов».

«Кто-то пытается повлиять на клуб информационно? Вы задаете вопросы, если руководство клуба не успевает вовремя ответить — возникает место домыслов. Но клуб в отличном состоянии. Наконец-то начал работать новый тренер, приступил к обязанностям. Он познакомился с игроками. Ведется активная трансферная кампания. В течение ближайшей недели-двух команда определится с игроками, которые войдут в основной состав «Крыльев Советов». Идет процесс подготовки к чемпионату. Команда сплачивается, готовится показать футбол, который любят в Самаре. Игра все покажет», — сказал Федорищев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

«Крылья Советов» объявили о назначении Магомеда Адиева главным тренером 5 июня. Контракт со специалистом действует до конца июня 2026 года с опцией продления на один сезон.