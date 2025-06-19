Агент Маньяков: «Сербские друзья говорили: «У Николича тренерское мастерство выше, чем у Станковича»

Российский агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем главном тренере ЦСКА Марко Николиче.

«Я расскажу историю. У меня есть друзья сербы, высокопоставленные ребята, очень близкие к власти футбольной и политической. Мы с ними пришли на дерби ЦСКА — «Спартак», противостояние Николича и Станковича. И тогда «Спартак» был на ходу и победил. Я спросил у ребят: а кто сильнее как тренер — Марко или Деян? Они сказали: «Деян — это большая персона для балканского футбола. Но у Николича тренерское мастерство выше». Было видно, что зимой Марко проделал фундаментальную работу с командой. Он знающий и умеющий тренер. Крепкий профессионал. Но и Станковича со счетов не списываю. Второй сезон у руля Спартака многое покажет», — сказал Маньяков «СЭ».

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны. 14 июня греческий АЕК объявил о назначении 45-летнего специалиста на пост главного тренера.