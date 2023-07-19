Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:12

Агент Малкома: «Интерес из Саудовской Аравии есть, но никакого соглашения нет»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Зенита» Малкома, подтвердил интерес к игроку от клубов из Саудовской Аравии.

«Не секрет, что есть интерес от нескольких команд из Саудовской Аравии, но никакого соглашения нет», — цитирует Гарсию «Евро Футбол».

Ранее Ariyadhiah сообщал, что «Аль-Хиляль» ведет переговоры с «Зенитом» по переходу 26-летнего бразильца. Позже журналистка Раиса Симплицио заявила, что клубы пока не согласовали переход игрока.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. На его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Действующий контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: Евро Футбол
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Австралия отказалась от Игр Содружества. Что теперь будет с Олимпиадой-2032?
Шведский теннисист Имер дисквалифицирован на полтора года из-за пропуска допинг-тестов
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Николо Скира: Малком будет получать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро в год
Малком уходит из «Зенита» в «Аль-Хиляль», Карраскаль может перейти в «Динамо», Сперцян остается в РПЛ?
Осинькин: «Сложно сказать, как игра на два фронта повлияет на дела в чемпионате»
Малком близок к переезду в Саудовскую Аравию. Для «Зенита» это роскошная сделка: если продавать, то сейчас
Осинькин: «Если рассуждать о комбинационной игре, то надо говорить тогда о «Зените» или о «Спартаке»
«Если кто-то хочет играть в «Зените», Adios!» Гендиректор «Спартака» — о срыве трансфера Эраковича и целях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осинькин: «Сложно сказать, как игра на два фронта повлияет на дела в чемпионате»

Николо Скира: Малком будет получать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро в год
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости