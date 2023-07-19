Агент Малкома: «Интерес из Саудовской Аравии есть, но никакого соглашения нет»
Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Зенита» Малкома, подтвердил интерес к игроку от клубов из Саудовской Аравии.
«Не секрет, что есть интерес от нескольких команд из Саудовской Аравии, но никакого соглашения нет», — цитирует Гарсию «Евро Футбол».
Ранее Ariyadhiah сообщал, что «Аль-Хиляль» ведет переговоры с «Зенитом» по переходу 26-летнего бразильца. Позже журналистка Раиса Симплицио заявила, что клубы пока не согласовали переход игрока.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. На его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.
Действующий контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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