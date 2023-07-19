Агент Малкома: «Интерес из Саудовской Аравии есть, но никакого соглашения нет»

Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Зенита» Малкома, подтвердил интерес к игроку от клубов из Саудовской Аравии.

«Не секрет, что есть интерес от нескольких команд из Саудовской Аравии, но никакого соглашения нет», — цитирует Гарсию «Евро Футбол».

Ранее Ariyadhiah сообщал, что «Аль-Хиляль» ведет переговоры с «Зенитом» по переходу 26-летнего бразильца. Позже журналистка Раиса Симплицио заявила, что клубы пока не согласовали переход игрока.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. На его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Действующий контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

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