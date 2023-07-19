Осинькин: «Сложно сказать, как игра на два фронта повлияет на дела в чемпионате»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал ровным чемпионат России.
«Знаете, мы можем что угодно говорить, но иногда даже одна неудачная игра может оставить тебя без участия, к примеру, в следующей стадии Кубка. Особенно, когда у тебя в группе есть «Зенит», как в этом и прошлом сезоне. Но мы очень хотим пройти дальше. Тем более в прошлом году нам удалось занять второе место в группе со «Спартаком» и «Зенитом», опередить Питер. Мы понимаем, что не просто так играли в Кубке, раз смогли далеко пройти и привезли в Самару для наших болельщиков такие команды, как «Динамо», ЦСКА, «Зенит», «Спартак». У нас была очень сильная, интересная сетка в прошлом сезоне. Посмотрим, как будет в ближайшем розыгрыше Кубка. Но сложно сказать, как игра на два фронта повлияет на дела в чемпионате. Трудно загадывать, когда играешь в таком ровном чемпионате, как у нас, если ты не «Зенит». В любом случае, постараемся всем дать бой», — цитируют «Известия» Осинькина.
В 1-м туре нового сезона в РПЛ «Крылья Советов» сыграют против «Ахмата». Матч состоится в субботу, 22 июля, и начнется в 20.00 по московскому времени.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -