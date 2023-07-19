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Осинькин: «Сложно сказать, как игра на два фронта повлияет на дела в чемпионате»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал ровным чемпионат России.

«Знаете, мы можем что угодно говорить, но иногда даже одна неудачная игра может оставить тебя без участия, к примеру, в следующей стадии Кубка. Особенно, когда у тебя в группе есть «Зенит», как в этом и прошлом сезоне. Но мы очень хотим пройти дальше. Тем более в прошлом году нам удалось занять второе место в группе со «Спартаком» и «Зенитом», опередить Питер. Мы понимаем, что не просто так играли в Кубке, раз смогли далеко пройти и привезли в Самару для наших болельщиков такие команды, как «Динамо», ЦСКА, «Зенит», «Спартак». У нас была очень сильная, интересная сетка в прошлом сезоне. Посмотрим, как будет в ближайшем розыгрыше Кубка. Но сложно сказать, как игра на два фронта повлияет на дела в чемпионате. Трудно загадывать, когда играешь в таком ровном чемпионате, как у нас, если ты не «Зенит». В любом случае, постараемся всем дать бой», — цитируют «Известия» Осинькина.

В 1-м туре нового сезона в РПЛ «Крылья Советов» сыграют против «Ахмата». Матч состоится в субботу, 22 июля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1543013/aleksei-fomin/u-krylev-v-ikh-nyneshnem-vide-poka-slishkom-korotkaia-istoriia
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Факел
 - : -
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