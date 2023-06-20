Агент Малкома опроверг информацию о переговорах между «Зенитом» и «Ювентусом»

Футбольный агент Гильерме Миранда, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, отреагировал на информацию о переговорах между сине-бело-голубыми и «Ювентусом» по трансферу бразильца.

«Я не говорю о спекуляциях. Переговоров нет», — сказал Миранда «СЭ».

По информации UOL, итальянский клуб уже установил первые контакты и работает над оформлением официального предложения по трансферу 26-летнего игрока.

Контракт Малкома с питерцами рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.