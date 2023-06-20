Зделар уверен, что ЦСКА сможет навязать борьбу «Зениту»

Защитник ЦСКА Саша Зделар оценил планы армейского клуба на следующий сезон.

«В футболе постоянно обсуждают цели на следующий сезон. Мы, ЦСКА, — всегда хотим быть на вершине, поэтому наши задачи на следующий сезона — показывать игру, которую мы демонстрировали этой весной, и навязать борьбу «Зениту». Будем идти от игры к игре. Готовы ли навязать борьбу «Зениту»? Конечно! У нас отличная команда, и если мы будем продолжать играть так же, как во второй половине сезона, то для ЦСКА все будет возможно. Пока надо отдохнуть. В дальнейшем — обсудим цели на следующий сезон с тренерским штабом и руководством клуба», — приводит слова Зделара Sport24.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартаку» достались бронзовые награды.