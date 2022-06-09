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Агент Фассона: «Лукас предельно мотивирован и хочет творить историю «Локомотива»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Илдемир Лопес, агент защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, прокомментировал подписание контракта между его клиентом и московским клубом. Соглашение с 21-летним бразильцем рассчитано на четыре года.

«Лукас предельно мотивирован и хочет творить историю «Локомотива», — приводит слова Лопеса «РБ Спорт». — Является ли проблемой отсутствие еврокубков? Никаких проблем нет».

Ранее Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе», а также за вторую команду «Сан-Паулу» и чилийский «Депортес Ла-Серена».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-fassona-otsutstvie-evrokubkov-nikakih-problem/
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Лукас Фассон
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
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21.05 17:00
Динамо – Сочи
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Краснодар

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И К Ж
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