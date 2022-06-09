Агент Фассона: «Лукас предельно мотивирован и хочет творить историю «Локомотива»

Илдемир Лопес, агент защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, прокомментировал подписание контракта между его клиентом и московским клубом. Соглашение с 21-летним бразильцем рассчитано на четыре года.

«Лукас предельно мотивирован и хочет творить историю «Локомотива», — приводит слова Лопеса «РБ Спорт». — Является ли проблемой отсутствие еврокубков? Никаких проблем нет».

Ранее Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе», а также за вторую команду «Сан-Паулу» и чилийский «Депортес Ла-Серена».