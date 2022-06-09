Рианчо ответил Тимофееву на слова о разрушении чемпионского «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова полузащитника Артема Тимофеева о том, что с появлением испанца в тренерском штабе чемпионская команда стала рушиться.

«Меня не волнуют слова Тимофеева. Ты можешь быть хорошим или плохим человеком или тренером, но важно оставаться хорошим человеком. Меня бы больше волновало, если такое сказал бы Зобнин», — сказал Рианчо «СЭ».

Рауль Рианчо работал в «Спартаке» с июня 2018 года. После увольнения Массимо Карреры в октябре того же года испанец исполнял обязанности главного тренера красно-белых до прихода Олега Кононова.

Тимофеев — воспитанник «Спартака», с августа 2020 года он выступает за «Ахмат». 28-летний россиянин провел 32 матча за основную команду красно-белых, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.