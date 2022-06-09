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Рианчо ответил Тимофееву на слова о разрушении чемпионского «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рауль Рианчо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова полузащитника Артема Тимофеева о том, что с появлением испанца в тренерском штабе чемпионская команда стала рушиться.

«Меня не волнуют слова Тимофеева. Ты можешь быть хорошим или плохим человеком или тренером, но важно оставаться хорошим человеком. Меня бы больше волновало, если такое сказал бы Зобнин», — сказал Рианчо «СЭ».

Рауль Рианчо работал в «Спартаке» с июня 2018 года. После увольнения Массимо Карреры в октябре того же года испанец исполнял обязанности главного тренера красно-белых до прихода Олега Кононова.

Тимофеев — воспитанник «Спартака», с августа 2020 года он выступает за «Ахмат». 28-летний россиянин провел 32 матча за основную команду красно-белых, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Артем Тимофеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Гамид Агаларов

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Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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