Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:55

«Локомотив» подписал центрального защитника «Атлетико Паранаэнсе»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Лукас Фассон.
Фото Global Look Press

«Локомотив» подписал контракт с 21-летним бразильским защитником Лукасом Фассоном, сообщает пресс-служба команды. Контракт с новым игроком рассчитан на четыре года.

Ранее защитник принадлежал «Атлетико Паранаэнсе». В минувшем сезоне футболист провел за «Атлетико Паранаэнсе» 9 матчей. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.

Фассон будет выступать за «Локомотив» под номером 3.

«Локомотив» по итогам сезона-2021/22 занял 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://t.me/fclokomotiv
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Локомотив (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Фигурное катание пустили по пути деградации: решение ISU позволит побеждать соперницам россиянок, сделав выступления проще
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Спартак» продлил контракт с Рассказовым до 2023 года
ЦСКА продлил контракт с Яковлевым до конца сезона-2024/25
Агент Джикии рассказал подробности восстановления капитана «Спартака» после повреждения глаза
Менеджер Джикии — о повреждении глаза: «Он герой! Понимал, что в столетие трофей очень нужен клубу»
Агент Комппера рассказал, когда тренер «Локомотива» Марвин вернется в Россию
Баженов не считает объективным проведение матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» продлил контракт с Рассказовым до 2023 года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости