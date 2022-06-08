«Локомотив» подписал центрального защитника «Атлетико Паранаэнсе»

«Локомотив» подписал контракт с 21-летним бразильским защитником Лукасом Фассоном, сообщает пресс-служба команды. Контракт с новым игроком рассчитан на четыре года.

Ранее защитник принадлежал «Атлетико Паранаэнсе». В минувшем сезоне футболист провел за «Атлетико Паранаэнсе» 9 матчей. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.

Фассон будет выступать за «Локомотив» под номером 3.

«Локомотив» по итогам сезона-2021/22 занял 6-е место в турнирной таблице РПЛ.